Im April lag der Index bei -38,1 Punkten, was einem Rückgang von 0,1 Punkten gegenüber März und in etwa dem Vorjahreswert entspricht, wie das Seco am Montag mitteilte. Die Teilindizes «Erwartete Wirtschaftsentwicklung» und «Zeitpunkt für grössere Anschaffungen» lagen über dem Niveau vom April 2023. Tiefer als vor einem Jahr notierten die Teilindizes «Vergangene finanzielle Lage» und «Erwartete finanzielle Lage».