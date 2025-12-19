Für den Einzelhandel ist das keine gute ​Nachricht. Er macht im Weihnachtsgeschäft in ‌den Monaten November und ‍Dezember einen grossen Teil seines Jahresumsatzes. Die Mehrheit der Einzelhändler ​in Deutschland ist nicht glücklich mit dem bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäfts. Nur 18 Prozent zeigten ‌sich zufrieden, wie aus ⁠einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage ‌des Handelsverbandes Deutschland (HDE) unter 300 Unternehmen hervorging. 68 Prozent sind ‍dagegen unzufrieden.