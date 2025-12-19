Das Barometer für das Konsumklima fiel im Dezember auf minus 14,6 Punkte, von ​minus 14,2 Zählern im November, wie ‌die EU-Kommission am ‌Freitag zu ihrer Umfrage mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem leichten Anstieg auf minus 14,0 Punkte gerechnet. Der ⁠Indikator verharrt damit deutlich unter seinem langjährigen Durchschnitt.

Für den Einzelhandel ist das keine gute ​Nachricht. Er macht im Weihnachtsgeschäft in ‌den Monaten November und ‍Dezember einen grossen Teil seines Jahresumsatzes. Die Mehrheit der Einzelhändler ​in Deutschland ist nicht glücklich mit dem bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäfts. Nur 18 Prozent zeigten ‌sich zufrieden, wie aus ⁠einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage ‌des Handelsverbandes Deutschland (HDE) unter 300 Unternehmen hervorging. 68 Prozent sind ‍dagegen unzufrieden.

«Dem Weihnachtsgeschäft fehlt es noch immer an Schwung», sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. «Umsätze ​und Kundenfrequenzen sind bislang hinter den Erwartungen ‍der Händlerinnen und Händler zurückgeblieben.»

(Reuters/cash)