Erstaunlich stabil hätten sich in den letzten Monaten die Haushaltsausgaben präsentiert. Dabei sei der kräftige Zuwachs bei den Einkäufen in Warenhäusern durch Rückgänge etwa bei den Ausgaben rund ums Auto kompensiert worden. Dort gaben die Menschen weniger Geld für Reparaturen und Neuanschaffungen aus.