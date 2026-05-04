Der deutsche ⁠Einzelhandel hat im März den stärksten Umsatzschwund seit ​dreieinhalb Jahren erlitten. Die ⁠Einnahmen fielen inflationsbereinigt um 2,0 Prozent geringer aus als im Vormonat, wie das ‌Statistische Bundesamt ermittelte. Dies war bereits das dritte Minus in Folge und zugleich das grösste seit Oktober 2022. «Die Einzelhandelsumsätze für den ‌März geben einen Vorgeschmack auf die wirtschaftlichen Schäden durch ​den Iran-Krieg», sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. «Bleibt mehr Geld an der Tankstelle liegen, bleibt weniger übrig für anderweitigen Konsum.»