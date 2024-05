Das Barometer für das Konsumklima im Juni kletterte überraschend deutlich um 3,1 auf minus 20,9 Punkte, wie die GfK und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Mittwoch mitteilten. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Anstieg auf minus 22,5 gerechnet. Es war zugleich das vierte Plus in Folge. «Sinkende Inflationsraten in Verbindung mit ansehnlichen Lohn- und Gehaltszuwächsen stärken die Kaufkraft der Verbraucher», sagte NIM-Experte Rolf Bürkl. «Dennoch ist davon auszugehen, dass die Verunsicherung der deutschen Konsumenten noch immer stark ausgeprägt ist.»