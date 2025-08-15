Man gönnt sich Gesundheit

Damit kehrt die Ausgabenfreudigkeit im Juli wieder in etwa auf das Niveau von April und Mai zurück. «Im Bereich »Beauty & Wellness« wurde im Juli so viel ausgegeben wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Ausschlaggebend hierfür waren die gestiegenen Ausgaben für Bekleidung und Gesundheitsbehandlungen», hiess es.