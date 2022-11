Das endgültige Ergebnis der US-Kongresswahlen lässt weiter auf sich warten. Auch drei Tage nach der Abstimmung dauerte die Auszählung der Stimmen in vielen Wahlkreisen am Freitag an. Der Fokus lag auf Arizona und Nevada, wo sich entscheiden könnte, ob die Demokraten von Präsident Joe Biden ihre knappe Mehrheit im Senat behaupten können oder ob die Republikaner dort künftig das Sagen haben. Im Rennen um das Repräsentantenhaus machten die Republikaner langsam weiteren Boden gut, doch auch hier war noch nichts entschieden. Biden sagte, seine Hoffnung sei "noch am Leben", dass seine Partei die Abgeordnetenkammer am Ende doch verteidigen könne.