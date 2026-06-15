Negativer wird insbesondere die erwartete Wirtschaftsentwicklung beurteilt, hier liegt der Index bei -45,9, nach -42,9 im Vorjahr. Auch die erwartete finanzielle Lage der Konsumenten hat sich von -30,3 auf -33,8 verschlechtert. Etwas besser wird einzig die vergangene finanzielle Lage beurteilt, welche sich von -44,8 auf -44,2 erhöhte.