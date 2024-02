In ihrer Analyse von Dienstag merken die Strategen um Khuram Chaudhry zudem an, dass in den zehn Topwerten des Index inzwischen nur noch vier Sektoren vertreten sind. Der historische Median indessen liegt bei sechs. Parallelen zwischen dem aktuellen Umfeld und dem Spekulationsrausch um die Internetaktien werden häufig abgetan. Die Verhältnisse seien jedoch “weitaus ähnlicher, als man denkt”, so JPMorgan.