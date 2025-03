Hereinkommen sollen die insgesamt 125 Millionen Pfund (150 Millionen Euro) durch eine Finanzspritze des Investmentvehikels von Konzernchef Lawrence Stroll und den Verkauf von dessen Minderheitsbeteiligung am Formel-1-Team, das ihm gehört. Dies teilte Aston Martin am Montag mit. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2020 hat Stroll rund 600 Millionen Pfund in Aston Martin investiert.