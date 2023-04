Duffy wechselt vom deutschen Softwarekonzern SAP zu SoftwareOne, wie einer Mitteilung des Unternehmen vom Dienstag zu entnehmen ist. Zuletzt war er bei SAP als "President of Cloud" für eine strategische Initiative zur Migration von Kunden in die Cloud verantwortlich. Duffy werde SoftwareOne "in die nächste Phase des Wachstums führen", gibt sich Verwaltungsratspräsident Daniel von Stockar in der Mitteilung überzeugt.