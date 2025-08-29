Am Freitag hat sich auch die Deutsche Bank zu Nestlé geäussert. Die DB-Experten haben CEO Laurent Freixe und Finanzchefin Anna Manz getroffen. Nun gehen sie von einem internen Realwachstum (RIG) um 0,7 Prozent im zweiten Halbjahr 2025 aus. Das in Vevey beheimatete Unternehmen habe sich auch voll zu seiner Dividendenpolitik bekannt und sei zuversichtlich, dass sich das RIG und die Margen im Geschäftsjahr 2026 weiter verbessern - trotz der Zölle.