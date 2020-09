Deshalb wird Pierer Mobility das Joint-Venture mit seinem langjährigen chinesischen Partner CF Moto weiter ausbauen. Primär in China und auch weltweit soll damit die steigende Nachfrage besser bedient werden können, teilte Pierer am Mittwoch mit. Die neuen Mittelklasse-Motorräder (750 cc) würden ab 2021 in der neu errichteten Fabrik in Hangzhou produziert. Zudem sollen zu einem späteren Zeitpunkt auch Modelle der 890cc-Baureihe und ausgewählte Offroad-Modelle dort in Produktion gehen.

Als Zeichen der vertieften Zusammenarbeit werde CF Moto seinen Anteil an Pierer um rund 1 Prozent auf gut 2 Prozent erhöht werden, hiess es. Eine entsprechende Transaktion soll im Dezember 2020 erfolgen.

(AWP)