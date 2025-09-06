Angesichts des knappen Rennens könnten die kleineren Parteien zum Zünglein an der Waage werden. Sowohl auf der linken Seite – bei den Grünen, der Sozialistischen Linken und den Kommunisten – als auch auf der rechten Seite mit den Liberalen und Christdemokraten hängt der Einzug ins Parlament von wenigen Stimmen ab. Erste Prognosen werden nach dem Schliessen der Wahllokale am Montag um 21.00 Uhr MESZ erwartet.