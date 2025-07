In einem zunehmend überfüllten Streaming-Markt ist Netflix eine Partnerschaft mit der südkoreanischen Firma Naver eingegangen, um ein neues Nutzersegment zu gewinnen. Naver, dem die in New York notierte Plattform Webtoon Entertainment gehört, bringt einen Mehrwert in die Zusammenarbeit ein, obwohl sich die Partnerschaft noch im Anfangsstadium befindet. Kang sagte auch, dass Live-Streaming und Sportinhalte als Teil der breiteren koreanischen Strategie von Netflix in Betracht gezogen werden, um das Engagement der Nutzer weltweit zu steigern.