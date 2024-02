«Die Kauflaune war gering und ist weiterhin gering. Und das liegt sicherlich nicht zuletzt auch an der immer noch hohen Inflation», sagte Konzernvorstand Sebastian Klauke am Dienstag in Hamburg. «Für das Geschäftsjahr 2024/25 kalkulieren wir für die die Otto Group wieder mit einem Wachstum im E-Commerce», sagte er. «Mit einer spürbareren Erholung rechnen wir allerdings erst in 2025.»