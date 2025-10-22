«51 Prozent der Amerikaner glauben, dass ein korrupter alter Mann ihr Leben verbessern wird? Ich bin überzeugt, dass das nicht eintreffen wird.» Diese Äusserungen in der «Financial Times» («FT») nach den US-Präsidentschaftswahlen sind noch kein Jahr alt. Und sie stammen von Roche-Vizepräsident André Hoffmann, Vertreter der Besitzerfamilie im Verwaltungsrat des Pharmakonzerns. Die Wahl Trumps sei ein K.O.-Schlag für ihn gewesen, so Hoffmann in der «FT» Mitte Januar weiter. Er habe mehrere Tage gebraucht, um sich wieder aufzurappeln, so der Urenkel von Fritz Hoffmann-La Roche.