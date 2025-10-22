«51 Prozent der Amerikaner glauben, dass ein korrupter alter Mann ihr Leben verbessern wird? Ich bin überzeugt, dass das nicht eintreffen wird.» Diese Äusserungen in der «Financial Times» («FT») nach den US-Präsidentschaftswahlen sind noch kein Jahr alt. Und sie stammen von Roche-Vizepräsident André Hoffmann, Vertreter der Besitzerfamilie im Verwaltungsrat des Pharmakonzerns.
Die Wahl Trumps sei ein K.O.-Schlag für ihn gewesen, so Hoffmann in der «FT» Mitte Januar weiter. Er habe mehrere Tage gebraucht, um sich wieder aufzurappeln, so der Urenkel von Fritz Hoffmann-La Roche.
Hätte Hoffmann diese Aussagen getätigt, wenn er gewusst hätte, dass er dem «korrupten alten Mann» jemals über den Weg laufen würde? Ihn womöglich gar an einem hochkarätigen Anlass offiziell begrüssen müsste?
Dieses Szenario kann durchaus Realität werden. Denn Trump soll sich laut diversen Medienberichten gleich selbst für das World Economic Forum (WEF) im nächsten Januar eingeladen haben. Und ausgerechnet Trump-Kritiker André Hoffmann ist nach den vielen Wirren um das World Economic Forum (WEF) und nach der Absetzung des WEF-Übervaters Klaus Schwab im August interimistischer Co-Leiter des Davoser Wirtschaftstreffens geworden.
Hoffmann übernimmt - geht es nach den herkömmlichen Mustern am WEF - also Aufgaben von Schwab. Und dazu gehörte immer auch die offizielle Begrüssung von Stargästen unter den WEF-Teilnehmern. Hoffman und Trump auf gemeinsamer Bühne am WEF 2026 in Davos? Eine eher unheimliche Vorstellung für Hoffmann - wie wohl auch für Trump.
Es gibt eine Alternative: Möglicherweise übernimmt die Aufgabe Blackrock-Chef Larry Fink, mit dem Hoffmann die interimistische Leitung des WEF teilt. Doch auch Fink ist nicht unbedingt ein Trump-Sympathisant. Politisch gilt er als der Demokratischen Partei nahe stehend - oder galt.
Denn wie viele andere mächtige Wirtschaftsführer hat auch Fink ein auffälliges Trump-«Appeasement» hinter sich. Fink wurde im jährlichen Aktionärsbrief («Chairman's Letter to Investors») von Blackrock nach der Wahl Trumps plötzlich globalisierungskritisch. Und statt der Proklamierung von Klimazielen und Initiativen zugunsten von Diversität oder Gleichberechtigung, wie üblich bei Blackrock in den letzten Jahren, erfolgte im März plötzlich der Kauf von zwei wichtigen Häfen am Panamakanal. Ganz im Sinn von Trump, dessen Expansionsstrategie die «Rückholung» des Kanals umfasst.
«Deus ex Machina» - also Löser des Problems - könnte in Davos WEF-CEO Borge Brende spielen. Der Norweger besetzte solche Jobs in Davos in den letzten Jahren immer häufiger - wobei die grossen «Nummern» jeweils Schwab vorenthalten blieben. Zudem wirkt Brende auf der Bühne wenig charismatisch und spröde - der Gegensatz zu Trump wäre wohl erdrückend. Daher kann man davon ausgehen, dass Fink die Trump-Betreuung übernehmen wird - vorausgesetzt, man findet noch eine andere Lösung.
Die Äusserungen von Roche-Erbe André Hoffmann zu Trump sind innerhalb des Basler Pharmakonzerns übrigens durchaus kontrovers aufgenommen worden, wie man hört. Ganz offensichtlich war das Thema dem Konzern auch unangenehm. Auf die Frage von cash.ch an der Roche-Jahresmedienkonferenz im Januar, ob es Reaktionen auf Hoffmanns Interview aus den USA gegeben habe - und ob auch negative Konsequenzen für das Geschäft von Roche in den USA zu erwarten seien, antwortete Roche-CEO Thomas Schinecker äusserst kurz angebunden und schmallippig: «Nein und Nein».
Es war eine der kürzesten Antworten eines Schweizer Firmenchefs an Medienkonferenzen in diesem Jahr.
Es wäre schön wenn die Verantwortlichen sagen würden: Herr Trump sei nicht willkommen, da er den Globalen Handel ausser Kraft gesetzt habe.
Als Privatmann darf André Hoffmann seine idealistischen Gedanken verfolgen. Als Roche-Erbe und Führungskraft ist das nicht im Interesse von vielen Anlegern.
André Hoffmann ist der Vertreter der Erben der Firmengründer.
Seine idealistischen Gedanken mögen für ihn selber zutreffen.
Viele Anleger und Halter von Roche-Titeln hingegen finden, dass seine Aussagen der Roche schaden und für einen führenden Firmenvertreter unpassend sind.
Wir müssen diesem korrupten und irren alten Mann nicht den roten Teppich ausrollen. Dieser grössenwahnsinnige Trump tyrannisiert nicht nur die amerikanische Bevölkerung, sondern mit seinen irren Zöllen bedroht er auch die Weltwirtschaft. Einer der die Demokratie in Amerika nach dem Project 2025 der Heritage Foudation total abschaffen will, hat in der demokratischen Schweiz nichts zu suchen. Dieser Egomane will, dass alle nach seiner Pfeife tanzen. Das WEF muss Rückgrat zeigen und Trump nicht einladen.