«Deus ex Machina» - also Löser des Problems - könnte in Davos WEF-CEO Borge Brende spielen. Der Norweger besetzte solche Jobs in Davos in den letzten Jahren immer häufiger - wobei die grossen «Nummern» jeweils Schwab vorenthalten blieben. Zudem wirkt Brende auf der Bühne wenig charismatisch und spröde - der Gegensatz zu Trump wäre wohl erdrückend. Daher kann man davon ausgehen, dass Fink die Trump-Betreuung übernehmen wird - vorausgesetzt, man findet noch eine andere Lösung.