Überhöhte Preise für Truppenverpflegung

Die Serie an Rücktritten und Entlassungen, die am Mittwoch mit dem Ausscheiden von fünf regionalen Staatsanwälten weiter ging, umfasste etwa Beamte, die mit früheren Bestechungsvorwürfen in Verbindung gebracht wurden. Zu den aufsehenerregenden Fällen gehörte der eines stellvertretenden Verteidigungsministers, der nach einem von ihm bestrittenen Bericht zurücktrat, wonach sein Ministerium überhöhte Preise für die Truppenverpflegung gezahlt habe. Auch ein Präsidentenberater, der von den lokalen Medien wegen seiner auffälligen Autos kritisiert worden war, musste seinen Hut nehmen - ebenso wie ein hochrangiger Staatsanwalt, der lokalen Medien zufolge unter Missachtung des Kriegsrechts nach Marbella in Spanien in den Urlaub geflogen war.