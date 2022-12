"Die in Raum stehenden Vorwürfe sind heftig: Eine Abgeordnete, die gegen Geld versucht, Parlamentsbeschlüsse zu beeinflussen", sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe bei der konservativen EVP-Fraktion im EP, Daniel Caspary, zu Reuters. "Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, dann erwarte ich einen schnellen Rücktritt." Er forderte zudem Aufklärung der europäischen Sozialisten: "Sind noch weitere Abgeordnete oder Mitarbeiter beteiligt? Wer hatte möglicherweise Kenntnis?", sagte er. Man müsse alles tun, um das Vertrauen in das Europäische Parlament zu erhalten und gegebenenfalls zurückzugewinnen." Der Grünen-EP-Abgeordnete Daniel Freund hatte sich bereits am Samstagabend im ZDF schockiert gezeigt. "Wenn sich die Vorwürfe erhärten, dann haben wir hier einen der größten, wenn nicht den größten Korruptionsskandal in der Geschichte des Europäischen Parlaments."