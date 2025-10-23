«Wir gestalten ein zukunftsfähiges Markenportfolio – mit mehr Beauty, Wellbeing und Körperpflege», sagte Vorstandschef Fernando Fernandez, der den Posten im März übernommen hatte. Zudem solle der Fokus vor allem auf den Premiumsegmenten und dem Online-Handel liegen sowie das Wachstum in den USA und Indien untermauert werden. Unter seiner Führung will sich Unilever auf margenstarke Produkte konzentrieren, das Geschäft straffen und Kosten senken. Das Unternehmen sei bei seinem Ziel, 800 Millionen Euro einzusparen, weiter als geplant, hiess es.