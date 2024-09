Die Kosten für das Börsendebüt haben dem spanischen Parfüm-Hersteller Puig einen Gewinneinbruch eingebrockt. Das Nettoergebnis sei im ersten Halbjahr um gut ein Viertel auf 153,8 Millionen Euro gefallen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Umsatz sei dagegen um zehn Prozent auf 2,17 Milliarden Euro gestiegen, und der operative Gewinn habe um 7,4 Prozent auf 410 Millionen Euro zugelegt. Die Aktien des Anbieters von Düften der Marken «Jean Paul Gaultier» oder «Rabanne» brachen in Madrid dennoch zeitweise um zwölf Prozent ein, so stark wie noch nie seit dem Börsengang im Mai.