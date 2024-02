Die Kosten für die Erziehung eines Kindes bis zum 18. Lebensjahr betragen in der Volksrepublik das 6,3-Fache der Wirtschaftsleistung pro Kopf, heisst es in der am Mittwoch veröffentlichten Analyse des in Peking ansässigen Forschungsinsituts YuWa Population. Zum Vergleich: In Australien betragen die Kosten das 2,08-Fache des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf, auch in Frankreich (2,24), in den USA (4,11) und in Japan (4,26) sei es weniger teuer.