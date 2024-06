Deshalb rechnet der Verband öffentlicher Verkehr bis 2030 in diesem Bereich mit Mehrkosten von 30 Prozent. Obwohl die Kundschaft den Grossteil übernehmen wird, müssten die Besteller etwas beisteuern. Trotz grosser Anstrengungen zur Effizienzsteigerung könnten die Verkehrsunternehmen ihre Kosten grösstenteils nicht beeinflussen, hiess es am Mittwoch an einer Medienkonferenz des Verbands öffentlicher Verkehr (VöV) in Bern. Darunter fallen etwa Personal- und Energiekosten sowie Investitionen in die Dekarbonisierung.