Die Signa Prime ist das Flagschiff der Gruppe. Das Unternehmen umfasst die wichtigsten Immobilien, darunter das KaDeWe in Berlin, das Alsterhause in Hamburg, das Oberpollinger in München sowie den im Bau befindlichen «Elbtower» in Hamburg. Im Dezember wurde ein paar Wochen nach der Dachgesellschaft Signa Holding auch über die Signa Prime ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. In einem solchen Verfahren sollen die Gläubiger eine Quote von mindestens 30 Prozent erhalten. Am Montag fand die erste Gläubigerversammlung am Handelsgericht Wien statt. Dabei habe das Insolvenzgericht entschieden, dass es keine Gründe für die Entziehung der Eigenverwaltung gibt, teilte der Kreditschutzverband KSV1870 mit.