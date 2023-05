Das Versicherungsgeschäft habe die Verluste an den Finanzmärkten nicht zu kompensieren vermocht, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit. So entstand ein Verlust von insgesamt 14,3 Millionen Franken, zu welchem auch höhere Leistungskosten in der Grundversicherung beigetragen haben. Im Vorjahr ergab sich noch ein Gewinn in der Höhe von 6,5 Millionen Franken.