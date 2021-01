Die Aktie von Givaudan gilt als eine Wachstumsaktie. Und das aus gutem Grund, wie das Jahresergebnis des Aromen- und Duftstoffherstellers aus Genf zeigen. Im Schlussquartal 2020 belebte sich das organische Umsatzwachstum auf 4,9 Prozent. Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich bloss mit 3,6 Prozent gerechnet. Somit resultierte trotz Covid-19-Pandemie auch für das ganze Jahr ein organisches Umsatzplus von 4 Prozent.

Allerdings hat das Ganze auch eine Kehrseite. Denn mit 743 Millionen Franken liegt der Reingewinn weit unter den erwarteten 794 Millionen Franken. Und auch bei der Dividende sind die Genfer mit 64 Franken je Aktie etwas knausriger als gedacht, wie man sich das von Wachstumsunternehmen gewohnt ist. Einige Analysten hatten mit einer Dividende von bis zu 67 Franken gerechnet.

Die Anleger scheinen dem erfreulichen Wachstum ein ungleich grösseres Gewicht als dem Reingewinn und der Dividende einzuräumen. Nur so lässt sich erklären, wieso die Givaudan-Aktie dem schwachen Gesamtmarkt im vorbörslichen Handel von Julius Bär trotzen kann. Zur Stunde gewinnt sie ein Prozent auf 3766 Franken.

Anders als in früheren Jahren äussert sich das Unternehmen in der Medienmitteilung nicht zur Entwicklung der Rohstoffpreise. Das wiederum sorgt in Börsenkreisen für konsternierte Gesichter, waren die Preise für viele Rohstoffe in den letzten Wochen doch im Steigen begriffen.

Zinsentwicklung gibt die Richtung vor

Givaudan kann steigende Rohstoffpreise für gewöhnlich doch über Preiserhöhungen der Kundschaft weitergeben. Das allerdings nur mit Verzögerung, was kurzfristig auf die Margen drückt.

Nicht weniger wichtig für die Kursentwicklung der Givaudan-Aktie ist die Zinsentwicklung. Steigende Zinsen gelten als Gift für Wachstumsaktien wie jene des Genfer Unternehmens, gewinnen die in Konkurrenz stehenden Substanzwerte dadurch doch an Attraktivität. Nach einem Vorstoss bis auf 1,14 Prozent ist die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen seit Mitte Januar wieder etwas rückläufig. Noch sei das letzte Wort aber nicht gesprochen und in Bezug auf die Aktienkursentwicklung bei Givaudan alles offen, so verlautet aus Börsenkreisen.