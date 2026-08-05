Die ⁠Erlöse dürften im laufenden Jahr um 0,5 bis 2,0 Prozent ‌schrumpfen statt der bislang angenommenen minus ‌1,5 bis minus 3,5 ​Prozent, teilte Kraft Heinz am Mittwoch mit. Preiserhöhungen machten das niedrigere Volumen in Nordamerika und anderen Märkten wett. Zuletzt sei es vor allem auf dem ‌Hauptmarkt USA und dort bei Fleischprodukten schlechter gelaufen, sagte Finanzchef Andre Maciel. Das habe Wachstum in Kanada ​und anderen Märkten nicht ausgleichen können.