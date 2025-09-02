Das eine Unternehmen mit dem Namen «Global Taste Elevation Co» soll Marken wie Heinz, Philadelphia und Kraft Mac & Cheese umfassen, die 2024 einen Umsatz von rund 15,4 Milliarden Dollar erwirtschafteten. Die andere Firma, «North American Grocery Co», wird Marken wie Oscar Mayer und Kraft Singles bündeln, die zuletzt auf einen Umsatz von etwa 10,4 Milliarden Dollar kamen. «Die Marken von Kraft Heinz sind ikonisch und beliebt, aber die Komplexität unserer derzeitigen Struktur macht es schwierig, Kapital effektiv zu verteilen und in unseren vielversprechendsten Bereichen zu wachsen», erklärte Verwaltungsratschef Miguel Patricio.