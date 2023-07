Mit den Zinserhöhungen durch die Notenbank Federal Reserve (Fed) sind auch die Hypothekenkredite teurer geworden, was das Baugeschäft dämpft. Die Fed hatte die hohe Inflation seit Anfang 2022 mit zehn Zinserhöhungen in Folge bekämpft und legte im Juni erstmals eine Pause ein und beliess das geldpolitische Niveau in der Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent. Im Kampf gegen den noch immer nicht unter Kontrolle gebrachten Preisauftrieb hält sie sich die Option offen, die Zinsen weiter zu erhöhen und könnte auf der Sitzung am 26. Juli nachlegen.