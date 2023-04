Aus Sicht von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau zeichnet sich ein Kurswechel bei den Zinserhöhungen ab. "Der grösste Teil der künftigen Auswirkungen auf die Wirtschaft ist auf das zurückzuführen, was bereits in der Pipeline ist, also haben wir den größten Teil des Weges zurückgelegt," sagte Villeroy der französischen Zeitung "Le Figaro" in einem am Montag veröffentlichten Interview. "Es könnten noch ein paar Anhebungen nötig sein, aber nach meiner Meinung sollten sie zahlenmäßig und jetzt auch im Umfang begrenzt sein", sagte das EZB-Ratsmitglied.