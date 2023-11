Eine solche Massnahme würde die Prämien senken und Versicherte mit hohen Löhnen stärker in die Pflicht nehmen, so der Chef der Berner Krankenkasse, der selbst 520'000 Franken pro Jahr verdient. Zudem sollte die Zahl der Krankenkassen in der Schweiz reduziert werden, so Harnischberg.