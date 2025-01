Gemäss Swiss und Edelweiss fällt für Kurz- und Mittelstreckenflüge in der Economy Class ein Zuschlag von 1 bis 5 Franken an. Für Langstreckenflüge in der Economy Class werden zwischen 6 und 12 Franken fällig. Bei Langstreckenflügen in der First Class beträgt der Zuschlag zwischen 36 und 72 Franken.