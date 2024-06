Der Bundesrat will das Krankenversicherungsaufsichtsgesetz anpassen und hat dazu eine Botschaft ans Parlament verabschiedet. Mit dem Gesetzesentwurf will der Bundesrat eine vom Parlament überwiesene Motion umsetzen. Heute können die Kantone nur zu den geschätzten Kosten in ihrem Kanton Stellung nehmen. Neu sollen sie sich auch zu den Prämien der Kassen auf ihrem Gebiet äussern können, bevor das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Prämien genehmigt, wie der Bundesrat am Freitag schrieb.