Nold sagt weiter: "Wenn wir nichts unternehmen, fahren wir das Gesundheitssystem an die Wand." Wie sehr die steigenden Prämien Familien in der Schweiz belasten, zeigt das neue Familienbarometer von Pro Familia eindrücklich. Die Themen "Krankenkassenprämien" und "Gesundheit" beschäftigen die Befragten eindeutig am meisten. Wohnkosten, Inflation oder Klimawandel rangieren in der Auflistung erst weiter hinten.