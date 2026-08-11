Eine versicherte Person verursachte durchschnittlich Krankenversicherungskosten von 4834 Franken in den letzten zwölf Monaten, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag in seinem Kostenmonitoring bekanntgab. Das waren 21 Franken mehr als im Vorjahr. Die Steigerung dürfte aber höher ausfallen, weil die Systemumstellung die Abrechnung von ambulanten ärztlichen Leistungen verzögert.