Die französischen Gewerkschaften hatten die Regierung schon vor Tagen gewarnt, dass sich der Protest radikalisieren werde. Seit Freitag liegt die grösste Raffinerie Frankreichs in der Nähe von Le Havre still. Die TotalEnergies-Raffinerie in Donges bei Nantes ist bereits seit dem 7. März ausser Betrieb. Weitere Stilllegungen könnten nach Informationen der Regionalzeitung "Ouest-France" bis Montag folgen, wie in Lavéra in Südfrankreich.