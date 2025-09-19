Bei einer definitiven Zulassung wäre Lunsumio die erste Behandlung für Patienten mit follikulärem Lymphom nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien, die sowohl eine feste Dauer hat als auch subkutan verabreicht wird, wie Roche am Freitagnachmittag mitteilte. Der Meldung zufolge erziele Lunsumio hohe und lang anhaltende Ansprechraten. Zwei Drittel der Patienten würden nach vier Jahren eine vollständige Remission aufweisen.