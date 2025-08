Das Geschäft mit Covid-19-Impfstoffen läuft unterdessen weiter und bleibt eine Priorität. Für einen an eine neue Virusvariante angepassten Impfstoff erhielt Biontech im Juli die Zulassung in der EU. Die Auslieferung soll im August beginnen. Ein entsprechender Antrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA wird noch geprüft. Für 2025 rechnet Biontech unverändert mit einem Umsatz von 1,7 bis 2,2 (Vorjahr: 2,75) Milliarden Euro, dessen Grossteil in den letzten vier Monaten des Jahres erwartet wird. Das Unternehmen geht zwar von leicht sinkenden Impfquoten aus, hält aber an der Prognose fest, da Preisgestaltung und Marktanteile stabil bleiben dürften. Langfristig sollen Kombinationsimpfstoffe, etwa mit einer Grippe-Impfung, die eigenständigen Covid-Vakzine ergänzen und schrittweise ersetzen.