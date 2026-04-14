In den ersten drei Monaten bis Ende März erzielte Johnson & Johnson einen Umsatz von gut 24 Milliarden US-Dollar, das waren knapp zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit übertraf das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der bereinigte Gewinn lag zwar leicht unter dem Vorjahreswert, fiel mit 2,70 Dollar je Aktie aber um einen Cent besser aus als gedacht.