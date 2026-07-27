Mit den Zahlen trat das Unternehmen Sorgen ​über seine langfristigen Wachstumsaussichten entgegen, die ​nach dem jüngsten Fehlschlag einer ​klinischen Studie aufgekommen waren. Zudem bekräftigte AstraZeneca seine ‌Prognose für das Jahr 2026. Demnach soll der bereinigte Gewinn je Aktie im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ​steigen. ​Beim Umsatz wird ⁠ein Plus im mittleren bis ​hohen einstelligen Prozentbereich ⁠erwartet. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern ‌ein Umsatz- und Gewinnwachstum von etwa acht beziehungsweise elf Prozent verzeichnet.