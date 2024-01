Arini plant nun, in das sogenannte Amend-and-Extend- Geschäft einzusteigen, mit dem Kreditnehmer Bedingungen anpassen und Laufzeiten verlängern können, wenn nötig. Dafür dürfte es in nächster Zeit einigen Bedarf geben. Arini – der Name kommt von einer Papageienart, die Lemssouguer züchtet – baut seit Neuestem auch ein Geschäft mit sogenannten Collateralized Loan Obligations (CLO) auf. Für diese Instrumente werden Leveraged Loans — also Kredite an hochverschuldete Unternehmen — in Bonds gebündelt und verpackt.