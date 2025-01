Welche Nachteile haben Schweizer Anlegerinnen und Anleger bei einem Investment in ihre Laufzeitenfonds aufgrund des starken Franken?

Das Währungsrisiko ist immer zu bedenken, wenn man ausserhalb der Landeswährung investiert, insbesondere bei volatilen Wechselkursen. In diesem Fall ist es wichtig, eine Währungsabsicherung in Betracht zu ziehen. Für viele unserer Fonds bieten wir je nach Kundennachfrage abgesicherte Anteilsklassen an, beispielsweise für das Flaggschiff Carmignac Portfolio Credit. Sollten wir eine erhebliche Nachfrage nach währungsabgesicherten Versionen anderer Fonds feststellen, würden wir eine Erweiterung unseres Angebots an Anteilsklassen in Betracht ziehen.