Unter dem Strich stand in den Monaten Oktober bis Dezember ein Nettogewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar, das waren elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch in Purchase (US-Bundesstaat New York) mitteilte. Je Aktie und vor Sonderposten lag der Gewinn bei 3,18 Dollar und damit zehn Cent über den durchschnittlichen Analystenschätzungen. Die Aktie verlor jedoch im vorbörslichen US-Handel rund ein halbes Prozent.