Geldhäuser im Währungsgebiet reichten im Oktober 0,3 Prozent weniger Kredite an Firmen aus als im Vorjahresmonat, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag mitteilte. Es ist das erste Mal seit Juli 2015, dass die Kreditvergabe geschrumpft ist. Im September hatte es noch zu einem schmalen Wachstum von 0,2 Prozent gereicht. Die Kreditkosten sind im Zuge der Zinserhöhungen der EZB kräftig gestiegen. Dazu halten sich viele Unternehmen mit Investitionen aufgrund der schwachen Konjunktur zurück. An die Privathaushalte reichten die Finanzinstitute im Oktober 0,6 mehr Darlehen weiter als vor Jahresfrist. Im September hatte das Wachstum noch bei 0,8 Prozent gelegen.