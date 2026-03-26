Laut ‌Bundesbankchef Joachim Nagel ist die EZB mit einer Situation konfrontiert, in der die Inflationsgefahren angesichts des anhaltenden Irankrieges mit jedem Tag zunehmen. «Das, was uns geldpolitisch besonders ​interessiert, ​ist, wie sich die mittelfristigen Inflationserwartungen ⁠weiter bilden werden», sagte er Reuters. Und die ​Lage werde stark durch ⁠die Kriegswirren bestimmt: «Je früher dieser Krieg endet, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, ‌dass wir geldpolitisch etwas tun müssen.»