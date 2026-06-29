Die EZB hat am 11. Juni erstmals seit fast drei Jahren ​den ​Leitzins angehoben. Sie reagierte ⁠damit auf die im ​Zuge des Iran-Konflikts ⁠stark gestiegene Inflation im Euroraum: Im Mai lag ‌die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent. An den Finanzmärkten wird für den weiteren Verlauf ‌des Jahres mit mindestens einem weiteren ​Zinsschritt der EZB nach oben gerechnet.