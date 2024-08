Die Geldhäuser reichten im Juli 0,6 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als ein Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Im Juni hatte das Wachstum mit 0,7 Prozent noch etwas höher gelegen. An die Privathaushalte vergaben die Banken zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 0,5 Prozent mehr Darlehen als ein Jahr zuvor, nach einem Plus von 0,3 Prozent im Juni.