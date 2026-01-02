Eine stärkere Kreditaufnahme durch die Unternehmen kann Vorbote für verstärkte Investitionen sein. Besonders die Industrie der Währungsunion steckt wegen ⁠der hohen US-Zölle und der schwächeren Nachfrage aus China unter Druck. Sie kann frische Impulse gut gebrauchen: Deren Einkaufsmanagerindex fiel im Dezember um 0,8 auf 48,8 Punkte. ​Das ist der niedrigste Stand seit neun Monaten, wie der ‌Finanzdienstleister S&P Global zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte.