Der Rückgang verdeutlicht die grundlegenden Probleme der chinesischen ‌Wirtschaft, insbesondere die anhaltende Immobilienkrise und die zurückhaltende Stimmung bei den Unternehmen. Ein besonders deutliches Zeichen für die Konsumflaute ist, dass die Kredite an ​private Haushalte wie Hypotheken im Februar um 650,7 ​Milliarden Yuan schrumpften. Zwar schwächt sich die ​Kreditvergabe nach einem traditionell starken Jahresauftakt im Februar wegen des mehrtägigen Neujahrsfestes für gewöhnlich ‌ab. Der Wert lag jedoch auch unter dem des Vorjahresmonats, was auf ein tiefer liegendes Problem hindeutet.